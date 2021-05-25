Відома співачка Оля Полякова показала свою улюблену квартиру

Зірка відкрито розповідає про житло, яке у неї у володінні, пише Politeka.net. Зокрема, відомо, що у артистки є приватний будинок і квартира в центрі Києва.

В кінці лютого у квартирі сталася справжня НП. Через те, що комунальні служби не прибрали сніг з даху, у квартирі обвалилася стеля, крім того, по стінах текла вода.

За словами Полякової, вона неодноразово зверталася в керуючу компанію, але та нічого не робили, поки у неї не обвалилася стеля.

«Я їх тиждень прошу прибрати сніг. Ось коли у мене обвалилася стеля, вони "роздуплилися" і прийшли все це чистити. А вже пізно. А якби це все впало на голову комусь із моїх дітей", - обурювалася тоді співачка.

У нових сторіс Ольга показала, як зараз виглядає її житло, а точніше вид з вікна.

"Ну, ось як можна не любити мою прекрасну квартиру, коли у мене каштани просто у вікнах. Мені кажуть: "Стелі у тебе течуть","Будинок старий","Міняй її". Не можу! Каштани люблю", - розповіла виконавиця.

Крім каштанів на кадрах можна помітити чисте розкрите вікно.

Нагадаємо, в одному з відео на Ютубі Оля Полякова провела екскурсію по своїй квартирі.

Зірка показала, в яких кімнатах живуть її дочки, а також поділилася історією, що їй довелося переселятися зі своєї кімнати в вітальню. Тепер у старшої дочки Маші з'явився свій "куточок" з гардеробною.

Нагадаємо, Полякова влаштувала романтичну прогулянку в компанії м'язистого красеня: "подивіться, який..."