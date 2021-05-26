Відома українська співачка Настя Каменських розкрила подробиці своєї хвороби

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно повернулася зі зйомок реаліті-шоу в Мексиці, часто радує шанувальників яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно красуня в інтерв'ю програмі "ЖВЛ" поділилася подробицями своєї подорожі до Мексики, а також розповіла, як на неї вплинув коронавірус.

Так, за словами Насті, подорож до океану в Мексиці, коли вона знімала своє реаліті-шоу, було потрібно не тільки їй після коронавірусу. Адже нещодавно її мама Лідія втратила коханого чоловіка (тата співачки), а подруга Анна Завгородна пережила розлучення з чоловіком. Так що всі вони їхали за зміною обстановки і новими враженнями.

"Моя мама з батьком була настільки одним цілим, що я навіть не знала, як зробити так, щоб вона хоча б на хвилиночку вийшла з цього стану", - поділилася Каменських.

Також співачка розповіла, що перехворіла на коронавірус, після якого у неї почалися панічні атаки.

"Я перехворіла на корону, яка мене "нагородила" панічними атаками. Це просто кошмар, ти не можеш дихати. І я просто психанула-купила квитки, і ми поїхали", - розповіла Каменських.

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