Обранець " Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт запропонував фанатам забавну гру

Як передає Politeka.net, коханий чоловік Ксенії Мішиної вирішив придумати, як розвеселити численну армію своїх шанувальників в соціальній мережі Instagram. Еллерт згадав день міста його улюбленого Харцизька. І як затягував час в очікуванні виступу Ані Лорак, будучи ведучим.

"Одна з яскравих подій мого улюбленого Харцизька був день міста!🙃 ...центральна площа... тьма людей, ну тоді я думав, що саме так виглядає тьма людей... на сцені виступ народних колективів... солодка вата для дітей, ларьок хот-догів з морквою для сміливих дітей і азартних батьків... розливне пиво... поруч міліцейські бобики, в них теж є є пиво, але купити не можна...", - пише Эллерт.

За його словами, йому доводилося на сцені придумувати чудеса-конкурс " що влазить в трилітрову банку?".

"Уявляєте тисячі людей вигукують "помідори", "вата", "пісюн", "дволітрова", "зарплата" і тоді я подумав, який же ведучий крутий і талановитий... 40 хвилин тягнути час до виходу Ані Лорак☺ тепер граємо ми з вами) Подивіться на фотку і скажіть, що у Мене могло б бути в руках і на що така реакція?

Варіантів можна ♾ ... 3, 2, 1 GO", - запропонував Еллерт, викликавши бурхливу реакцію користувачів.

"Гля, знову Ксю і Еллерт відписалися один від одного", " Реакція Ксюллертов, коли в черговий раз не розуміють, що відбувається 😑", " в руках газета з новиною: Мішина більше не Сашина😂 WTF? 😂 ",- з натяком на розставання пари написали коментатори.

"Якщо немає спільних фото, ми намагаємося виходити з положення". А через трохи временні в Instagram-сторіз Еллерт дав відгадку - у нього на руках розмістилася улюблена Ксенія Мішина. Чоловік забавно підписав знімок:

Нагадавши, "Холостячка" Мішина на тлі чуток про розставання з Еллертом звернулася до українців: "що за біль..."

Як повідомляла Politeka, "Що це за Дід?": Еллерт на тлі нового "розставання" з "Холостячкою" Мішиною здивував зовнішнім виглядом