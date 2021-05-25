Популярна співачка Ані Лорак у черговій поїздці в машині показала яскравий і позитивний образ

Дуже часто шанувальники в коментарях під постами Кароліни помічають, що зірка не тільки роками не змінює стиль, але ще і дотримується звичного їй лука. На сцені артистка використовує луки справжньої діви - блиски, стрази, крихітні сукні з вирізами йдуть в хід.

А ось в реальному житті, як видно навіть на свіжих Сторі з профілю виконавиці, вона вважає за краще бути в комфорті. Кросівки, джинси і куртки стали вже фішкою знаменитості. Навіть під час поїздки Кароліна трохи подуріла, повернулася до об'єктива і показала своє обличчя, «надувши», губи і посилаючи поцілунок.

У світлих джинсах і топіку Лорак виглядала дійсно молодше, ніж зазвичай, а посмішка надала її цибулі простоти і яскравості.

В цілому, акуратні і елегантні образи Лорак в монохромному стилі дуже подобаються фанатам, образи бізнес-леді також не залишаються без уваги, тому шанувальники часто захоплюються ними в Instagram. Як можна помітити, Кароліна себе завжди перед камерою відчуває впевнено.

У чорній блузі і джинсах з завуженим низом співачка підкреслила схудлу фігуру, а ось аксесуари і її сумка ідеально завершили цибулю разом з туфлями на невеликому каблуці.

"Найкращий день - це той, що є у тебе!💥 ; 🔥Дайте подумати товариш Сержант!! Хороший День це той що буде!!🔥А так ви дуже правильно пишете!!🔥. 🙌 ; Красива, як дівчинка, хочу тебе обійняти", - пишуть в мережі.

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