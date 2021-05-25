Нова "Холостячка" Злата Огневич поділилася яскравими кадрами з Туреччини

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич, яка нещодавно стала головною героїнею реаліті-шоу "Холостячка" часто радує публіку яскравими фото у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня показала шанувальникам в сторіс яскраві кадри з Туреччини, куди вирушила знімати кліп і відпочивати.

На знімках і відео Злата похвалилася розкішною віллою, на якій оселилася зі своєю знімальною командою. Виявилося, що це готель закритого типу з шикарною терасою і прозорим блакитним басейном. У ролику Огневич розповіла, що їй дуже сподобалося це місце і вона планує сюди повернутися, щоб відпочивати, а не працювати над кліпом.

"Тут можна сховатися від усього світу", - підписала артистка одну з сторіс, показуючи пустельну територію, де нікого крім знімальної групи немає. "Туреччина, я люблю тебе", - підписала ще одну сторіс Злата.

Відзначимо, що раніше Огневич розповідала шанувальникам, як скучила за подорожами і що збирається у відпустку аж у січні, так як зараз у неї багато роботи. Серед іншого дівчина згадала, що побувала вже в багатьох країнах, але найбільше мріє потрапити до Японії, причому навесні, коли цвітуть сакури.

Нагадаємо, Нова "Холостячка "Злата Огневич пересварила українців: "Після Мішиної так знизити планку".

Як повідомляла Politeka, Нова "Холостячка" Огневич розплакалася, розповівши про невдалі стосунки: "В кінці він поставив мене...".

Також Politeka писала, Тригубенко після відмови Мішиної "запав" на нову Холостячку Огневич: показове фото.