Ведуча розповіла, що це просто

Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко поділилася рецептом смачного десерту

Зірка опублікувала відповідні фото і пост у своєму Instagram, передає Politeka.net.

"Пісочне печиво, яке тане в роті 🍪 Ну, і головне (для мене 😀) - дуже просте в приготуванні!",- запевняє Падалко.

Отже, знадобляться:

80-90г цукру;

2 яйця;

270 г борошна;

150 г вершкового масла;

1 ч. л. розпушувача;

Цукрова пудра зі смаком ванілі.

Приготування:

Збити з цукром два яйця, додати розм'якшене вершкове масло. У борошно насипаємо розпушувач, просіваємо.

Недовго замішуємо тісто і загортаємо в харчову плівку, і на годину - в холодильник.

Далі з розкачаного тіста нарізаємо фігурки. Якщо вони не тримають форму при перекладанні на деко, додайте трохи борошна.

Відправляємо в духовку на 180 С. Тривалість випічки залежить від товщини тесту, тому випікання може тривати від 10 до 20 хвилин.

Коли печиво стане красивого золотистого кольору, вимикайте духовку. Зверху посипати цукровою пудрою.

"Далі визначайте заздалегідь, скільки можете з'їсти за раз, тому що це неможливо контролювати", - у підсумку написала Марічка.

За годину публікація зібрала майже 1000 переглядів.

"Ви така гарненька 😍", " смачно дуже, але ми з вами бігаємо !! Тому найближчим часом обираємо # бігзмаричкою🏃 🏃", "дякую за рецепт. Спробую приготувати, а вам смачного 👌", - написали користувачі мережі.

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