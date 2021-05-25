Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, засвітилася в компанії популярного гумориста, Кирила Макашова

Зірка не тільки займається співочою кар'єрою, але також зараз веде шоу "Орел і Решка", пише Politeka.net. Артистка розповідає про різні країни разом зі своїми колегами.

Цього разу колегою зірки став популярний гуморист Кирило Макашов. Фото з ним красуня розмістила у своєму Instagram. На знімку стильна Андраде постала в білому топі і різних аксесуарах.

"У нашому багажі ще не так багато країн 😁 ми з @orelireshka_official і @makashovskiy зараз знаходимося в 6ій країні за рахунком – по суті нічого не побачили, але вже встигли познайомитися з дуже багатьма цікавими "землянами" в передчутті нових пригод! Скороооо дуже скоро!!! 5 червня перший випуск на @novy_channel ОМАЙЙГАД✈✈️🙌 🏽", - написала Мішель.

За дві години публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Мішелька ти Кайф!!!!!💛 ", "Крутііііі"," Кидаю заздрісний коммент замість каменю)))"," як завжди, найкрасивіша в світі)", "Мішель Андраде найвеселіша,талановита,яскрава,лінгвіст творча особистість і приголомшлива,Нова телеведуча програми орла і Решки!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💯💯💯💯💯💯✌👨✈️", "Мішель лялечка!!!!Буде супер!!!👏 👏 👏 ", "Чекаємо з нетерпінням випуск❤️❤️❤️"," чекаю з нетерпінням! Я КАЙФУЮ від тебе, Мішель ❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

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