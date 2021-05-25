Відомий співак Сергій Лазарєв показав яскраве фото на сцені з маленьким сином Микитою

Як повідомляє Politeka.net, довгий час Сергію Лазарєву приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, артисти ці чутки не коментують, називаючи свої стосунки дружбою. Однак, в соцмережах артиста вже давно охрестили "коханцем" Лорак, а він час від часу підігріває ці чутки, викладаючи спільні фото зі співачкою. Однак, цього разу Сергій показав у своєму мікроблозі в Instagram яскраві кадри з сином на сцені. Виявилося, що артист виступив дуетом з юним спадкоємцем, який був на великій сцені вперше.

На нових знімках зірковий батько і його маленький син відображені на сцені з мікрофонами в руках. Вони обидва ошатні і в однакових образах – темних брюках з білими сорочками і чорними метеликами. У підписі до публікації Лазарєв розповів про дует з сином Микитою: "Дивіться наш дует з Нікітосом 6 червня на 1 каналі! У концерті "Дорослі і діти" "Непосидам-30 років". Це дебют Микити на великій сцені!".

Шанувальники тут же почали активно обговорювати милі фото ошатного батька з сином, засинаючи їх компліментами в коментарях. "Микитку з дебютом, всіх зачарував", "Тримайся, Євробачення 2030", "Найкращі", "Сонечка мої, звичайно. Я дуже-дуже чекаю і люблю вас", "Такі молодці! Микита весь в тата, дуже круто заспівали!", "Чарівні", "Вітаю Микиту з дебютом. Він великий молодець. Будемо чекати з нетерпінням", - пишуть фанати в коментарях до фото.

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