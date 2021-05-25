Телеведуча Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", показала фото з відпочинку у свій уродини

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Цього разу телезірка показала чарівне фото з відпочинку в Мексиці, куди вона з чоловіком вирушила святкувати свій день 42-й народження.

На новій фотографії Марія постала в усі красі і в повний зріст, вона відображена у дверному отворі свого номера серед густої екзотичної зелені. Перед камерою телезірка з'явилася в довгій помаранчевій сукні на дрібних ґудзиках, яка підкреслила ідеальну фігуру. Волосся красуні розпущене і заховане за строкатою хусткою, а на її обличчі стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Єфросиніна написала:"мрії збуваються". А шанувальники тут же почали обговорювати знімок і вітати зірку з її святом. "З днем народження, прекрасна, ніжна і водночас дуже сильна дівчинка. Нехай кожен ковток повітря, буде наповнений щастям", "З Днем Народження! Нехай далі буде тільки краще!", "Машенька, З Днем народження! Ви неймовірна жінка", "З днем народження, найпрекрасніша жінка", "Захоплююся тобою! Будь дуже щаслива!", "Красуня", - пишуть фанати в коментарях до фото.

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