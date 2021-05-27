У Мережі показали, напевно, найбільш кульмінаційний момент екранного кохання Тіни Кароль і Дана Балана

Цікаві кадри були опубліковані на одній з фан-сторінок зірок в Instagram, передає Politeka.net. На камеру потрапило зворушливе знайомство Кароль з мамою Балана Людмилою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Зустріч двох блондинок, дорогих серцю 42-річного молдавського співака, сталася під час ефіру з "нокаутами" "Голосу країни 10". Варто відзначити, знайомство Тіни з мамою Дана було незапланованим. Мабуть, поява на сцені Людмили Балан найбільше з тренерів здивувала саме її. Мама Дана, як відомо, є популярною співачкою і ведучою у себе на батьківщині. Продюсери шоу запросили жінку виступити на "Голосі" і та з радістю погодилася.

У розпал виступу Дан вивів збентежену Тіну на сцену, познайомивши з мамою.

"Ти знав це? Що відбувається? Це можна збожеволіти...", - не стримала емоцій співачка.

"Мама - пожежа! З глузду з'їхати! Ви так схожі", - заявила трохи пізніше вона.

Віддавшись ностальгії, користувачі обговорили побачене:

"Він сказав йдемо дорога ааааа 🔥 😢 😍"

"Як приємно споглядати ті моменти, коли всі щасливі!!!💐🌺💋"

Нагадаємо, також в Мережі згадують ще один зворушливий момент з Кароль і Баланом з "Голосу країни". Обмінюючись новорічними подарунками, співачка вручила Дану коробочку з ключиком.

"Це ключ до серця! Те, що цей ключ від Тіни, це вже багато значить", - відреагував тоді молдаванин.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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