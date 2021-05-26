Співачка Оля Полякова своєрідно привітала ведучу Машу Єфросиніну з 42-річчям

Так, гостра на язик суперблондинка звернулася до Маші в "сторіз" у себе в Instagram, виставивши кілька кадрів з нею, передає Politeka.net.

У своєму спічі Оля несподівано обізвала подругу "козою", але при цьому зазначила, що любить її.

"Моя улюблена доросла дівчинка, та ще коза)), ти мотиватор для багатьох жінок, спасибі тобі за твою роботу, позицію в житті і зовнішній вигляд! Будь, головне, здоровою, а ще дуже щасливою! Люблю з тобою працювати, відпочивати і тебе❤️", - написала Полякова.

Можливо, таким оригінальним і витонченим способом артистка вирішила помститися Єфросиніній за те, що та колись її жорстко протроллила.

Цієї зими ведуча почала "знущатися" над зірками, що рвонули на курорти. Полякова не стала винятком.

Маша зняла пародію на Олю, що розслаблялася в той час на Мальдівах. Співачка виставляла кадри в соцмережі, як позує в бікіні біля басейну, мотиляючи мокрим волоссям і "домалювавши" за допомогою програми метеликів. Саме ці кадри і стали об'єктом насмішок Єфросиніної. Та теж натягнула бікіні, але зверху пуховика, а замість волосся пов'язала на голову шарф.

"Льолик, #заздрістьнемоє, але повертайся вже - сніг тане...", - звернулася Маша до Олі.

"Купальник на пуховику - новий тренд цієї зими 😂👍"; "Це краще перевтілення 😍"; "Порвало 😂"; "комедійний талант👏, - коментували тоді в Мережі.

Нагадаємо, Полякова влаштувала романтичну прогулянку в компанії м'язистого красеня: "подивіться, який..."