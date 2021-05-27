Відома співачка Наталія Могилевська показала своє перетворення

Зірка вміє привернути до себе увагу, вибираючи яскраві образи, передає Politeka.net. Зокрема, нещодавно артистка прийшла на одну з українських премій в помаранчевій сукні з довгим розрізом, що оголює ніжку.

Красуня просто викликала фурор і отримала масу компліментів.

У своїх акаунтах в Instagram і Тік Ток артистка показала в жартівливій формі кадри свого перевтілення. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах "чарівництва" співачка постала в сірому халаті, а потім бризкаючи на себе духи, показала, як одним рухом пальця перетворюється в ошатну красуню.

Публікація в Тік Ток зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Наталя слухаю вас з дитинства і дуже люблю. Хотілося б почути вашу пісню Ла ла ла 🥰", "Наталочка, ви прекрасні", " Наталя як завжди!) супер!!) ", "Красуня", " Обожнюю Наташу!🥰Розумниця! Красотулечка!!! Талант! Індивідуальність!😍 👍 👏 👏 💖 🌹 ", "я люблю тебе крихітка", "Краса ви наша. Обожнюю", "Богиня ❤️💐💐💐💐💐💐😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали - Наталія Могилевська нещодавно зізналася, що у неї в роду є болгари. Мама зірки родом з Болгарії.

За словами артистки, вона завжди соромилася свого походження, адже хотіла бути скандинавською стильною блондинкою, але насправді вона - пристрасна брюнетка.

Нагадаємо, що Могилевська, не стримавши емоцій, розплакалася за лаштунками премії "Українська Пісня року": "не знімайте".

А ще Politeka писала, що Могилевська зізналася, що сталося з її закордонним залицяльником: "Любов не була справжньою...".

Також Politeka повідомляла, що Могилевська розкрила несподівану правду про своє походження: "завжди соромилася...".