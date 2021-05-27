Співак Олег Винник, який здобув славу серцеїда, підкорив "вовчиць" новим способом

У Мережі показали, як виглядав Олег 14 років тому, опублікувавши на одній з його фан-сторінок в Instagram архівне відео, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Шанувальники Винника вирішили нагадати, з чого все починалося в Україні (а до цього артист вже здобув славу в Європі). На кадрах представлений перший відеокліп співака на пісню "Аромат моєї мрії". Ця композиція була написана Олегом ще в 2003 році, коли він жив у Німеччині. Кліп же на неї вийшов через чотири роки, в 2007-му, під керівництвом режисера Андрія Рожена.

Якось в інтерв'ю в програмі "Зе Інтерв'юер" Винник зізнався, скільки коштував його перший кліп "Аромат моєї мрії". Подейкували, що сума наближалася до 100 тис. доларів, на що артист відповів: "Так, десь так. Під сотню". Олег зізнався, що частину суми вніс він сам, іншу половину – його нинішній продюсер і друг Олександр Горбенко.

"🌺 🍃 🌺 🍃 Дуже ніжна, чуттєва, душевна музика. А який чарівний кліп! Неможливо спокійно дивитися і слухати... ❤️🤗💥 Ірина Доценко, учасниця Х-фактора, заспівала цю пісню. Тепер послухайте цю шедевральну пісню у виконанні самого автора і виконавця! 💞", - підписав кадри автор поста.

І користувачі з ним погодилися:

"Вау 😯, супер👍 👍 👍!"

"Браво!!!🙌👏"

"Клас виконання 🔥 🔥 🔥 "

"Яка красива і романтична пісня!!! 💔👏👏"

"Дуже гарний кліп, красива пісня. Голос заворожує. Браво👏"