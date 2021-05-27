Співак Михайло Хома, відомий як Дзідзьо, виявляється, не єдиний в сім'ї, хто блищить талантами

37-річний артист, родом зі Львівщини, похвалилася музичними здібностями своєї юної родички Вікторії Хоми, яка закінчила пару років тому школу. Співак опублікував в "сторіз" у себе в Instagram цікавий кадр, де дівчина сидить з гітарою, і підписав "Моя талановита племінниця", передає Politeka.net.

Дівчина, в свою чергу, виставила в мікроблозі повне відео свого виступу у дворі будинку. Вікторія заспівала "Мовчати" Скрябіна.

"Тебе чекає столиця України, моя талановита❤️", - не втримався Дзідзьо, покликавши родичку підкорювати Київ.

"Я готова 🔥❤️🤗", - не розгубилася та.

Користувачі високо оцінили старання дівчини, залишивши коментарі під постом:

"Вауу🤩"

"мурахи...💔"

"Шикарно❤️❤️�😮�"

"дуже чуттєво, такий мелодійний голос❤️"

"Як красиво, ти наша гордість❤️"

"надто прекрасно 🥺🥺🥺"

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Раніше ми розповідали, колишня дружина Дзідзьо співачка Slavia ділилася в одному з інтерв'ю, що він був не в захваті, коли після майже 20 років відносин вона раптом заявила про старт власної сольної кар'єри.

"Після зйомок кліпу (її першого кліпу "Я тобі не мамка", - ред.) Михайло був дуже сумний. Він сказав: "Ятак зрозумів, що тебе цікавить кар'єра, все, тепер у мене немає сім'ї..." Я тоді не зрозуміла значення цих слів і думала, чому він так сказав?", - розповідала дівчина.

Крім того причиною розлучення Slavia називала те, що чоловік нібито став іншою людиною, "не тим Михасиком, якого вона знала колись".

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