Співачка Настя Каменських і її чоловік продюсер Потап живуть в передмісті Києва в двоповерховому будинку

Особняк на 330 квадратних метрів з великою заскленою терасою оточений великою територією з садом і живоплотом.

Нещодавно парочка відзначала другу річницю весілля. Замість ресторану вони вирішили зібрати найближчих людей у себе вдома, благо, площа дозволяє. Настя показувала в "сторіз" в Instagram приготування до бенкету, передає Politeka.net.

На терасі, яка, безумовно, є родзинкою їх з Потапом особняка, співачка накрила великий стіл, засвітивши незвичайний інтер'єр. Ретро у всьому: стіни з зістареної цегли, дерев'яний паркет, різноманітність старовинних стільців і крісел, мідний кран над раковиною, предмети мистецтва.

Каменських дала друге життя навіть радянській м'ясорубці, яку використовує як кашпо для квітів, і старим книгам, зробивши з них підставки для ножів.

У кадрі також можна оцінити задній двір, на який виходять величезні вікна тераси: ідеально підстрижений газон, безліч химерних дерев і чагарників.

Раніше Настя вже показувала потопаючу в зелені територію навколо свого особняка, а також оздоблення всередині будинку.

Зокрема, співачка викладала кадри з прогулянки поруч з будинком зі своїм домашнім улюбленцем, собачкою породи бішон фрізе. Каменських засвітила доріжку, вимощену коричневою плиткою, і невеличкі сходи, а також ялинку та кипарис, що ростуть на території.

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