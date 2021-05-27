Українська "Роксолана" Ольга Сумська не стримала емоцій і розсипалася в подяках

54-річна актриса разом із чоловіком Віталієм Борисюком зараз гастролює з виставами по містах нашої країни, радуючи шанувальників своєю майстерною грою. Натомість нестаріюча красуня отримує безліч компліментів і незвичайні подарунки. Один з них особливо вразив Сумську, що вона навіть захотіла ним похвалитися. Відповідні кадри Ольга опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Актриса увійшла до гримерки, будучи ще вбраною в сценічний ретро-костюм, з декількома букетами квітів. Той, що був з червоних троянд, практично досягав голови Ольги, при цьому "хвостики" впиралися в підлогу. Зріст актриси, як свідчать відкриті джерела, становить 178 см.

"Ще таких букетів у нас не було! Юрочка... це практично мій зріст, ви подивіться, які троянди! Дякую!", - звернулася Сумська до людини, яка подарувала їй ці квіти.

Раніше ми розповідали актриса показала, чим балує чоловіка в перервах між гастролями. Вони готувалися до поїздки в Білу Церкву, але перед відбуттям у Ольги залишався ще час, щоб порадувати себе та коханого.

"Ще залишається кілька годин, щоб зробити салатик перед виїздом до Білої Церкви. І ось, у мене мідії, помідорчики, соєвий соус... Буде просто чудово!",- говорила на кадрах вона, перемішуючи вміст сковорідки.

При цьому Ольга засвітила білосніжну кухню в своїй квартирі, з безліччю шафок і великим сріблястим холодильником.

Нагадаємо, Сумська засвітила інтер'єр своєї нової квартири, білосніжні меблі та посуд: "Віталічек, ти задоволений?".

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