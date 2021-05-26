Ведуча Маша Єфросиніна насмішила кадрами сварки з чоловіком, з яким у шлюбі ось уже 18 років

Як відомо, зірка разом із чоловіком Тимуром Хромаєвим вирушила у відпустку до Мексики. Саме в цьому екзотичному місці Маша вирішила відзначити своє 42-річчя.

У своїх "сторіз" в Instagram ведуча поділилася кадрами, як вони з коханим збиралися на святкову вечерю. Єфросиніна знімала своє відображення в дзеркалі, позуючи в червоній сукні в підлогу. Позаду неї виник чоловік, що застібав сорочку та поправляв свій наряд. Між подружжям сталася кумедна словесна перепалка, передає Politeka.net.

"Не зрозумію, ти псуєш мої сторіз або прикрашаєш?", - це питання Маші звучить, як риторичне.

"Не повинно ж бути все так ідеально...",- пробубонів її коханий.

"Ти кажеш зараз, як усі!", - заперечила вона.

"Ну, ми ж теж люди...", - Тимур не полишав спроб настояти на своєму.

"Нічого і не ідеально, подивися, я тебе чекаю вже дві години, а сьогодні мій день народження і моя вечеря! А я як і раніше стою і чекаю, - поскаржилася Єфросиніна та додала, вже кокетливо, - Скажи, що я красиво виглядаю, що-небудь таке..."

"Я вже тобі говорив сто разів", - відповів її чоловік.

"Сто разів? Це не рахується. Подумаєш, сто разів на день...", - під кінець Маша все ж посміхнулася.

"Коли хотіла зняти сторіз, типу "до святкової вечері готова", але все пройшло не за планом...", - підсумувала ведуча в підписі.

Раніше в Instagram Єфросиніна виставляла смішне фото з чоловіком з літака.

"Так виглядають люди, які 15 місяців не бачили літак, мало не про...ли й цю подорож, і взагалі багато чого пережили за останні півроку. І хоч ми вже підлітаємо до Канкуна, у Тимура як і раніше обличчя, ніби він стоїть в ОВІРі перед віконцем "видача паспорта", а я роблю вигляд, що мене, нарешті, відпустило... Але це не точно😎", - з іронією підписаний кадр.

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