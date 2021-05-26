Відгримів фінал "Холостяка 11" з Михайлом Заливако і життя повертається на круги своя

Зробивши свій вибір і зізнавшись у почуттях Анні Богдан, 31-річний бізнесмен з Харкова, судячи з усього, вже повернувся на роботу. Як відомо, після реального закінчення проєкту пройшло трохи більше трьох місяців, і скоро в ефір вийде пост-шоу, в якому розкажуть, чи разом досі Михайло та Анна.

А поки "Холостяк" радує шанувальників новими кадрами в "сторіз" у себе в Instagram, тримаючи головну інтригу в таємниці, передає Politeka.net.

На новому фото Заливако вперше показав, як виглядає офіс, де він працює, - скляні стіни, панелі зі світлого дерева та безліч столів з комп'ютерами. Михайло в світлій футболці та червоних шортах позував у дверях, зобразивши щось на зразок військового вітання, приклавши руку до чола, висловлюючи тим самим готовність знову взятися за справу.

Нагадаємо, прийшовши на шоу, Заливако хвалився, що в свій 31 рік володіє логістичною компанією і активно її розвиває. Перша робота Михайла - адміністратор готелю. Згодом він також був перекладачем іноземної мови. А ось екс-учасниця Анна Гузєєва після вильоту з шоу стверджувала, що Заливако насправді ніякий не бізнесмен, а тренер спортивного залу та фітнесу.



Примітно, що його обраниця Анна, киянка, раніше категорично відмовлялася від переїзду до Харкова, на малу батьківщину Заливако, де у нього батьки, друзі й та ж робота.

"Для мене переїзд - страшніше стрибка з парашутом", - зізнавалася дівчина. Чи змінила вона своє ставлення, з'ясується під час пост-шоу "Холостяка".

Нагадаємо, що переможниця "Холостяка" з Заливако несподівано "позбулася" кучерів, шанувальники оцінили: "тобі так йде…"