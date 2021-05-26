Відомий український тренер Аніта Луценко, зірка "Зважені та щасливі", показала себе і звернулася до українців

Як пише Politeka.net, Аніта Луценко відома українцям завдяки своїй любові до спорту. Дівчина активно веде соціальні мережі, де регулярно ділитися секретами красивого тіла і пропагує тренування.

Цей раз не став винятком, адже Аніта опублікувала фото, на якому демонструвала розкішну фігурку в топі. В руках Луценко тримала домашні вантажі для тренувань.

"Юху! Оголошення Для всіх бажаючих. 31 травня стартує мій перший марафон. Що буде?

10 днів 5 тренувань на все тіло з вантажами, але можна виконувати вправи і без. Якщо все-таки використовуєте їх, то будете в захваті", - написала Аніта.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Змін вимагають наші серця, а також руки і животик", " потрібно менше їсти!!! Всі частини тіла, куди не ткнись! спасибі", " все вимагає уваги і змін)))".

Повідомлялося, що відома українська фітнес-тренер і зірка "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала чарівне фото і розповіла про свою роботу.

На новому фото Аніта відображена на темному тлі, вона стоїть з руками з боків і зухвало дивиться в об'єктив. Перед камерою красуня з'явилася в стильному образі – на ній облягаючий чорний комбінезон, поверх якого вона накинула білу сорочку оверсайз.

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