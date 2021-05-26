Співачка Еліна Іващенко, яка стала партнеркою Олега Винника, виконавши з ним спільну композицію, похвалилася фігурою
19-річна красуня з юних років займається музикою, пише Politeka.net. Дівчина посіла перше місце на шоу "Х-Фактор", А також брала участь на конкурсі "Євробачення".
Не так давно артистка виконала пісню "Діаманти" в парі з Олегом Винником. Після цього зірку нарекли партнеркою популярного співака.
Красуня встигає займатися не тільки творчою діяльністю, а й вести свою сторінку в Instagram, на яку у неї підписані 24,1 тисяча користувачів мережі.
На одному з останніх фото Еліна похвалилася фігурою в короткій сукні з глибоким декольте. Співачка вигнулася, демонструючи фігуру на заході сонця.
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Публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Дуже😍", " шикарна 😍", "Красунечка", "дуже красиве фото", "приголомшливе фото", " Ваш голос чарівний...", "Як ніби сонце ніколи не зайде"," Люблю тебе", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Еліна Іващенко також перемогла на "Слов'янському базарі". Зірка вважає, що це прекрасний досвід, адже на подібних конкурсах вона спілкується з представниками інших країн, обмінюючись секретами.
За словами красуні, вона приходить на конкурси з твердою установкою, і вона завжди себе на це налаштовувала. Для неї перемоги - це результати праці.
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