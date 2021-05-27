Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася одкровеннями щодо свого становища

26-річна дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, показуючи різні нюанси свого життя. Цього разу вона розповіла про один з аспектів вагітності, пише Politeka.net.

"На початку вагітності я перепробувала різні вітаміни, зіткнулася з проблемою поганого засвоєння вітамін і тільки тоді зрозуміла, що «свої» ще потрібно знайти», - зазначила Репяхова.

Дружина Віктора Павлика зізналася, що змогла знайти вітаміни, які їй максимально підійшли тільки середині вагітності. Від них немає нудоти та інших побічних ефектів.

"Мало того, в упаковці ще йде Омега 3. Максимально зручно, що потрібно пити по одній таблетці в день, так як для вагітної, особливо на останніх термінах-складно пам'ятати про триразовий або дворазовий прийом вітамін", - розповіла дружина артиста.

Фолловери Катерини дякують їй за пораду і роблять компліменти зовнішньому вигляду дівчини.

Відзначимо, первісток Репяхової повинен з'явитися на світ на початку червня. Хлопчика вирішили назвати Михайлом.

Подружжя вже підготувало дитячу. Кімната малюка буде в пастельних світлих тонах. Світло бежеві штори і білі тюлі, Біла ліжечко і біло-блакитна постільна білизна вже в ліжечку.

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