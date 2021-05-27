Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, з серіалу "Величне століття", постала в спокусливих образах

Зірка дуже змінилася з часів виходу популярного серіалу, пише Politeka.net. До слова, Мер'єм Узерлі пропрацювала в серіалі з 2011 по 2013 роки, а пізніше вирушила до Німеччини.

З тих часів зірка зробила багато маніпуляцій зі своєю зовнішністю. Зокрема, артистка перефарбувалася, змінивши рудий колір волосся на русявий. Крім того, Мер'єм зробила ринопластику, пластику носогубної складки, "надула" вилиці, збільшила губи і зробила татуаж брів. В результаті зовнішність артистки сильно змінилася.

У мережі вирішили порівняти, як Узерлі виглядає зараз і п'ять років тому.

"Узерлі, яка виконала головну роль в серіалі "Величне століття. Роксолана" зараз і 5 років тому❤️ на якому фото актриса тобі подобається найбільше? Пиши в коментарях 😉", - написали автори публікації.

За годину публікація зібрала понад 7000 лайків і багато коментарів.

"❤️🔥❤️2!!", "Прекрасна скрізь😍 😍 😍", " вона на обох шикарна😍 🔥", " вона шикарна завжди😍❤️", "дуже красива жінка і талановита актриса!! Бажаю їй успіхів у всьому!!", "Красива жінка, чудова актриса, прекрасна мама! Більше подобається на 2", " на другому. Тут вона ще натуральна", " набридло вже 😱 😨 нічого іншого показувати🤯 🤯 🤯", "звичайно, 2"," очі Красиві 😍красуня 👏🔥❤️❤️❤️", "Чарівна на обох фото", - написали користувачі мережі.

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