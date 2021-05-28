Співачка Крістіна Орбакайте днями відсвяткувала ювілей, закотивши пишну вечірку, зібравши сім'ю і багатьох представників шоу-бізу
На одній з фан-сторінок сімейства Алли Пугачової в Instagram опублікували цікаве фото, на якому постали сама 72-річна Примадонна з чоловіком Максимом Галкіним і її 50-річна дочка Орбакайте з коханим Михайлом Земцовим, передає Politeka.net.
Всі четверо були святково одягнені: чоловіки в строгих костюмах з краватками-метеликами, а співачки в розкішних сукнях. Христина зустріла ювілей у білій силуетній сукні до підлоги з незвичайним декором - широкою стрічкою, що спускалася від шиї до талії. А ось Алла Борисівна хизувалася в пишній сукні персикового відтінку з вишитими квітами.
"Всі разом. 🙏🏼❤️ Велика дружна сім'я❤️", - підписав автор поста.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене. Більшість розсипалися в привітаннях і компліментах. Деякі, однак, висловили подив з приводу вбрання Крістіни, мовляв, померкла на тлі своєї знаменитої матері.
"Дуже красиві🔥Алла в цій сукні чудово красива 😍 🔥"
"Крістіна виглядає на 30 років, до 50-ти ще далеко!"
"Земцов такий високий🔥 Вся сім'я у них шикарна ❤️"
"Крісті чоловік покращав 🔥ну у таких дружини і тещі так буває"
"Крістіна виглядає чудово, але сукня жахлива. Неначе груди з боків висять" - "ось і мені здалося що одні груди ніби взагалі поїхали 😮"
"Сукня офігенна! А Алочка ще крутіше сукні!!! 👍"
"Ой!!! І красивих дівчата мужичків відхопили 😄"
"Пугачовій 45 років. Більше і не даси. Молодець"
"👏 повернули час назад"
Нагадаємо, що Орбакайте показала різко подорослішала внучку Пугачової:"вже дівчина в ній прокидається".
Як повідомляла Politeka, Орбакайте затьмарила всіх зірок, вийшовши на червону доріжку, кадри: "найкрасивіша".