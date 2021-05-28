Співачка Ані Лорак здивувала неприродньою зовнішністю на нових кадрах
42-річну артистку вже неодноразово викривали в тому, що вона використовує фотошоп. Фоловери просять співачку публікувати побільше необроблених і натуральних знімків, але, мабуть, спрагу Кароліни до "краси" не перемогти.
На свіжих кадрах, якими Лорак поділилася в "сторіз" у себе в Instagram артистка показала себе спочатку перед концертом, а потім після, передає Politeka.net. Зірка позувала в гримерці перед дзеркалом.
Якщо на перших кадрах Лорак більш-менш виглядала натурально, не рахуючи яскравого макіяжу, який зробив її губи ще пишніше, то на останніх - явно переборщила з фільтрами. Можна розгледіти її брови-колоди і неприродньо великі губи з насиченим рум'янцем на щоках.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
"Холостяк" Заливако, який вибрав Анну Богдан, зробив несподіване зізнання: "Це була каторга..."
Дан Балан вивів на сцену збентежену Тіну Кароль, влаштувавши їй сюрприз: "Це можна збожеволіти"
16-річна дочка Моніки Беллуччі в міні-бікіні перевершила маму-модель в молодості: кадри
Сотні українців вийшли на пошуки дівчини, яка зникла посеред села: "Біля будинку знайшли її куртку"
Також співачка продемонструвала кілька нарядів. На концерт Лорак приїхала в білій футболці, модних джинсах з високою талією і чорній кепці. А ось на сцену зірка вийшла в бежевому костюмі з блискітками, що складається з піджака та ультраобтягуючих брюк.
"Закінчився концерт і ми, щасливі, їдемо додому", - говорить на кадрах зірка, показавши як виходить з концертного залу і сідає в авто, прощаючись зі співробітниками.
Раніше ми розповідали, що Лорак засвітила інтер'єр свого особняка, показавши фото з особистого архіву, на якому позувала разом з донькою Софією за столом у вітальні. Так, співачка нещодавно придбала маєток в елітному селищі "Агаларов Естейт" в Підмосков'ї. Її сусідами є Стас Михайлов, Настя Волочкова, Дарина Донцова та інші зірки.
Нагадаємо, "Коханець" Ані Лорак Лазарєв вперше вивів на сцену свого маленького сина
Також Politeka писала, що Лорак в короткому топіку повеселилася в машині без зайвої скромності
А ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак в шкіряних лосинах і на платформі здивувала новим образом