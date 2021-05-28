Відома українська співачка Оля Полякова у компанії Даші Астаф'євої добре провела час перед зйомками

Українські виконавиці, перед тим, як відправитися на червону доріжку, добре повеселилися в гримерці. Дашу і Ольгу пов'язують давні дружні стосунки, адже ще на зйомках фільму «Свінгери» двом співачкам вдалося навести галасу своєю епатажною поведінкою і навіть поцілунком на прем'єрі.

А ось милування один одним перед камерами в блискучих нарядах в цей раз також без уваги фанатів не обійшлося. Обидві виконавиці притиснулися один до одного, виблискуючи декольте і жартівливо кокетуючи. Причому обидві виконали пісню Каменських» червоне вино «на свій лад, після чого засміялися, вдосталь» погравши " на камеру.

Примітно, що раніше Полякова, відповідаючи на питання Потапа в інтерв'ю про те, що б вона зробила, якби стала чоловіком, заявила, що відразу б переспала з жінкою. За словами Полякової, в якості партнерки вона б вибрала свою колегу по шоу-бізнесу, співачку Дашу Астаф'єву.

"Вона абсолютно мій сексотип-така булка. Я б її стискала", - заявила Полякова.

Раньше Оля опублікувала фото, на якому позувала в салатовому леопардовому костюмі. Красуня його відчинила, демонструючи пишні форми у великому декольте, а також величезний золотий ланцюжок на шиї.

"Ну, що, дорогі мої, чекаємо Прем'єру? Ось і вона-доросла дівчинка! Поки що тільки образ, а вже скоро я представлю вам пісню і кліп!! Це буде історія, як завжди, про непросту, але цікаву долю Її Величності жінки. Цього разу сюжет буде про те, що кожна з нас в кругообігу справ і клопоту повинна берегти свою внутрішню дівчинку, піклуватися про неї, балувати і регулярно вигулювати. І в цьому вам, як ніхто інший, допоможе, звичайно ж, ваша уважна і улюблена артистка ;)

Нагадавши, Полякова влаштувала романтичну прогулянку в компанії м'язистого красеня: "подивіться, який..."