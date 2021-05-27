Ведучий Леся Нікітюк похвалилася модним вбранням під час свого відпочинку на віллі в Туреччині

Якщо раніше довгонога телеведуча комплексувала через свою фігуру і зростання, а також приховувала себе від уваги, то тепер Леся з гордістю демонструє свої кращі сторони. Відправившись на відпочинок до Туреччини, зірка також показала на серії фото розкішну віллу.

Не обійшлося і без кадрів біля басейну в коротенькій сукні. Таким чином Леся вигідно показала ідеальну засмаглу фігуру і в черговий раз зробила правильний акцент на ногах, якими захопилися фанати під постом.

"Кайфую на розкішній віллі) дивимося фото кайфуємо разом зі мною🤪 😂 готель після реновації просто заворожує, своїми видами, віллами і персоналом❤️🙏", - пише Нікітюк.

"Вода в морі холодна?; Красуня! 😍 💓 ; Леся ви як завжди затьмарили все своєю красою🔥; лесюха, легше, фігура 🔥 молодець😍; красуня в красі!; Кайфую❤️🔥; дуже красиво🔥; гарного Вам відпочинку! ❤ ️ ; Ось це дуже добре 💯% 🆗; таке красиве і ніжне платячко, від кого воно? 😍 ; шикарна😻 💔; останнє фото просто вогонь🔥; Я завжди кайфую 😂 👌 🏻 а з тобою кайфувати в два рази краще😌❤️; лесюха в комбінації або що це?",- відповідають в мережі.

До цього Леся постала в гірчичному топі і блакитних джинсах-кюлотах, доповнивши образ масивної золотим ланцюжком. Дівчина розпустила волосся, злегка їх накрутивши, і завдала мінімум косметики.

"Доброго ранку! Це мій лук на сьогоднішній день. Вчора майже добу не спала... Але прокинулася дуже рано, тому що приїхав моє замовлення", - поділилася вона.

"Мої нові "ізіки", оригінальна модель... я таку дуже хотіла, така космічна, світиться в темряві,-розповіла вона, додавши, що дуже задоволена інтернет - магазином, в якому їх замовляла, - виконують всі ваші забаганки...".

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