Ресторатор і суддя проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво постав справжнім поціновувачем краси, ставши членом журі у відомому конкурсі
49-річний колумбійський шеф-кухар опублікував серію нових фото в своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись тим, що був удостоєний вибирати найкрасивішу українку в конкурсі Mrs. Ukraine International 2021, передає Politeka.net.
Ектор з цієї нагоди вбрався у незвичайний піджак, що нагадував картину з природним пейзажем. На знімках шеф-кухар позував в обнімку разом зі співачкою Джамалою і ведучою Катею Осадчою.
"Обрали переможницю Mrs. Ukraine International 2021 👑", - повідомив він у підписі, показавши фото головної красуні.
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Зазначимо, церемонія відбулася 26 травня в Києві. У ній взяли участь 24 дівчини. 30-й ювілейний фінал конкурсу відбудеться цього року в США, де на одній сцені зустрінуться представниці з десятків держав, в тому числі України. Нашу країну на Міжнародному конкурсі представлятимуть володарка титулу "Mrs Ukraine International 2020" Вікторія Файнблат та переможниця цьогорічного конкурсу в Україні.
Користувачі обговорили побачене в коментарях:
"Вау, вау! Який Ектор красивий! Шикарний піджак!🔥❤🔥"
"Піджак дійсно суперовий, Ектору дуже личить)"
"Там були набагато красивіші 😢😮"
"Які всі красиві на фото! 🔥🔥🔥"
"Піджак шикарний!!!!!"
"Добрий день Ектор🙌! Все шикарно, виглядаєте на всі 100%🔥 🔥. Піджак бездоганної краси, вам дуже пасує👏. Дай Бог вам здоров'я і благополуччя😍😍"
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