Ресторатор і суддя проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво постав справжнім поціновувачем краси, ставши членом журі у відомому конкурсі

49-річний колумбійський шеф-кухар опублікував серію нових фото в своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись тим, що був удостоєний вибирати найкрасивішу українку в конкурсі Mrs. Ukraine International 2021, передає Politeka.net.

Ектор з цієї нагоди вбрався у незвичайний піджак, що нагадував картину з природним пейзажем. На знімках шеф-кухар позував в обнімку разом зі співачкою Джамалою і ведучою Катею Осадчою.

"Обрали переможницю Mrs. Ukraine International 2021 👑", - повідомив він у підписі, показавши фото головної красуні.

Зазначимо, церемонія відбулася 26 травня в Києві. У ній взяли участь 24 дівчини. 30-й ювілейний фінал конкурсу відбудеться цього року в США, де на одній сцені зустрінуться представниці з десятків держав, в тому числі України. Нашу країну на Міжнародному конкурсі представлятимуть володарка титулу "Mrs Ukraine International 2020" Вікторія Файнблат та переможниця цьогорічного конкурсу в Україні.

Користувачі обговорили побачене в коментарях:

"Вау, вау! Який Ектор красивий! Шикарний піджак!🔥❤🔥"

"Піджак дійсно суперовий, Ектору дуже личить)"

"Там були набагато красивіші 😢😮"

"Які всі красиві на фото! 🔥🔥🔥"

"Піджак шикарний!!!!!"

"Добрий день Ектор🙌! Все шикарно, виглядаєте на всі 100%🔥 🔥. Піджак бездоганної краси, вам дуже пасує👏. Дай Бог вам здоров'я і благополуччя😍😍"

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