Українська співачка SLAVIA (Ярослава Хома), яка розлучається з музикантом DZIDZIO (Міхаїлм Хомою), розповіла про символічну зустріч

Зараз Slavia відпочиває в Карпатах в селищі Східниця, відомому бальнеологічному курорті. Ярослава показала своїм передплатникам красу гірських річок, сфотографувалася в буйній зелені лісів і натякнула, що їй вдалося увійти в стан гармонії з собою.

А під час однієї з прогулянок сталася «символічна зустріч»: на доріжку, звиваючись, виповзла змія і перегородила шлях. Slavia показала відео на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net .

Що саме мав на увазі Slavia, назвавши таку зустріч симвоолічною, вона бъяснять не стала.

Як повідомлялося раніше, замішаною в розлученні Дзідзьо називають співачку Олю Цибульську. За словами Ярослави Хоми, Михайло неодноразово фліртував з колегою, а та навмисно давала українцям зрозуміти, що у них зав'язався роман.

"Мені було дуже неприємно. Якби Оля спростовувала, а вона грала в цю гру. Мені здавалося, що просто грають моїм життям, мною грають. Чому її можна показати, з нею заспівати, а мене в той же час не можна показувати? Мені було дуже боляче. Я йому говорила про це. Вона спеціально підігрівала таким чином інтерес до себе. Але у кожного своє життя-хтось бере творчістю, а хтось плітками і чутками», - зізналася артистка в інтерв'ю YouTube-каналу Олицька.

Зазначимо, у свою чергу Цибульська також звинувачувала Ярославу в піарі за її рахунок.

"Моя Slavia, бажаю знайти просто чоловіка, якому ти довіряєш і тоді все буде добре. А чому активно згадується моє ім'я? Тому що Slavia випустила сольний кліп і добре розуміє, що просто звернути увагу на новоспечену артистку, на новоспечену музику-складно", - заявила Оля Цибульська в інтерв'ю для "ЖВЛ".

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