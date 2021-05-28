Популярна українська телеведуча і модель Катя Осадча з'явилася в різних образах, захопивши зовнішністю

Модель вважається в Україні однією з наймодніших зірок, пише Politeka.net. Красуні допомагають створювати помітні образи дизайнери і стилісти.

На світських заходах і під час запису її передачі "Світське життя" зірка просто робить фурор.

Красуня у своєму Instagram опублікувала фото, показавши образи, в яких з'являлася останнім часом.

Красуня була в довгому шовковому, червоному чорному сукнях, а також в костюмах різних кольорів.

Примітно, що красуня зараз знаходиться в цікавому положенні, і її животик приховати вже просто неможливо.

"У будь-якій ситуації працюй :) напевно, зараз найгарячіший знімальний час за останні півроку. Все найцікавіше покажемо у Світському житті☺️", - написала Осадча

Всього за п'ять хвилин публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Ще місяці три і стане зовсім весело😂 тримайтеся, все буде ОК.👌 🏻", "красуня😍 😍 😍. Будемо чекати випуск дуже", " Катя, вітаю, Вас !❤️ Ангела Хранителя, Вам!", "Катюша, ви чарівна🤗", - написали користувачі мережі

Зазначимо, Катя Осадча поза світськими заходами та ефірами обирає більш комфортний одяг.

Речі телеведучої гранично прості, але завжди залишаються витонченими і не залежать від трендів. Наприклад, джинси, біла блуза вільного крою і лаконічні балетки. Такий образ ідеальний для прогулянок.

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