Співачка Настя Каменських поділилася одкровеннями про важливі моменти свого життя

Артистка нещодавно випустила новий альбом»червоне вино". А в новому після Настя вирішила розповісти, про що її нові пісні, передає Politeka.net.

Пост Каменських супроводила ефектним фото, на якому відображена в червоній сукні з глибоким декольте і розрізами з боків. Наряд розшитий стразами і паєтками. Співачка виглядає неймовірно спокусливо.

"Шум моря чув дуже багато закоханих історій" стільки спогадів оживають в пам'яті від цього треку. Наші прогулянки удвох на світанку на пляжі. Ранкова прохолода, море, м'яке світло сонця і ми ❤» - написала артистка.

Каменських зазначила, що в пісні альбому вклала важливі для неї моменти, спогади, емоції і почуття.

У Мережі активно коментують образ Каменських. При цьому хтось навіть порівняв її з Ані Лорак.

"Як красиво», «вогонь», «Думала це Лорак, образ схожий», «красуня», «Хороша», «шикарна», "Бомба ракета", - пишуть в коментарях.

Раніше Каменських зізналася, що для неї улюбленим уходовим продуктом є просте кокосове масло. За словами співачки, вона знаходить йому відразу кілька застосувань: робить маску для волосся раз в 1-2 тижні, використовує як зволожуючий засіб для тіла після душу, а також мажеться їм на відпочинку для засмаги.

Нагадаємо, Каменських вразила розміром декольте в об'єктиві Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи": фото.

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