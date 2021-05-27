Племінниця Софії Ротару, її тезка співачка Соня Кей, викликала у шанувальників заздрість одним фото

Соня народилася в музичній родині - батько Сергій був художнім керівником ансамблю "Черемош", в якому співала її мати Лідія Ротару, а також сестри матері Ауріка і Софія Ротару. У віці 14 років Соня переїхала до Великобританії, де отримала ступінь магістра дизайнера інтер'єрів Кінгстонського університету. Сольна кар'єра почалася з пісні "Дощ" в 2012 році. На сьогодні артистка випустила 16 синглів.

Як відомо, зараз 30-річна красуня разом із чоловіком хокеїстом збірної України Олегом Петровим відпочиває на Мальдівах і з радістю ділиться кадрами з відпустки, передає Politeka.net.

На останньому фото, опублікованому Сонею в Instagram, дівчина постала на прогулянці в білій сорочці та коротких темних шортиках. Соня проходила повз ресторанчика - навколо ні душі, тільки розкішна природа Мальдів з неймовірними кольорами неба й зелені навколо.

"Мальдіви=❤️", - співачка лаконічно та оригінально зізналася островам в любові.

За короткий час фото встигли "лайкнути" більше сотні людей, включаючи її двоюрідного брата Руслана Євдокименка (єдиного сина Софії Михайлівни).

До цього племінниця Ротару виставляла фото з чоловіком, з яким обіймалася на пляжі. На тлі океану дівчина в червоному бікіні пригорнулася до його широких плечей, поки той робив селфі. Насолоджуючись моментом, Соня аж заплющила очі.

"Чарівна штука - відпустка і бажаний відпочинок з коханими😍"; "Відчувається гармонія в усьому. Будьте щасливі!!!❤ ️ "; "Прекрасна пара", - коментували користувачі.

Нагадаємо, племінниця Ротару прогулялася в міні-шортиках по пляжу Мальдів: "скільки прекрасного...".

Як повідомляла Politeka, племінниця Ротару попустувала в міні-бікіні в океані: кадри райських видів.

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