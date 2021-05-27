Обранець " Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт у своєму стилі познущався над коханою

Як передає Politeka.net, коханий чоловік Ксенії Мішиної вирішив розвеселити численну армію своїх шанувальників в соціальній мережі Instagram. Еллерт посміявся над шубою для Ксенії Мішиної.

"Жарти за 27 гривень! Обережно! Будеш ходити сама духарная", - написав Олександр на відео, де показав салат"Шубу".

"Акуратно, так як не можна вбивати тварин, Я ось дивіться, Ксюхе на зиму яку шубу купив", - коментує Еллерт і показує їжу друга навпроти, у якого на терелке теж салат "Шуба".

За його словами, він вирішив захистити тварин, тому купив шубу у вигляді салату для Ксенії Мішиної, а не з натуральних норок або соболів.

Варто відзначити, що обідав Еллерт зі своїм другом і друг назвав його "пісю*ном" через такого подарунка для коханої жінки. Але Еллерт спритно все перекрутив, навів камеру на одного і додав: "А ось Піс*юн".

Варто нагадати, що недавнов Instagram-сторіз Еллерт дав відгадку - у нього на руках розмістилася улюблена Ксенія Мішина. Чоловік забавно підписав знімок: "Якщо немає спільних фото, ми намагаємося виходити з положення".

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