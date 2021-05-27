Фіналістка "Холостяка 11 Юлія "Зайка" продовжує інтригувати кадрами особистого життя після проекту

Після того, як Михайло у фіналі вибрав не Юлію, яку сам же і повернув на проект, Підтримка дівчини зросла в кілька десятків разів. Тепер увага до неї особливо прикута, адже вона залишилася такою, що програла.

Сама Юлія за період, поки виходило шоу, встигла прийти в себе і ці три місяці допомогли їй пережити те, що відбувається. Тепер вона активно займається собою, своєю роботою і встигла вже взяти участь в підбадьорюючій стильній фотосесії на узбережжі.

Цього разу кадри з молодою людиною – колегою, з яким заробилася Юлія за столом, привернули багато уваги. Посміхаючись один одному, вони виглядали дуже гармонійно, на думку шанувальників дівчини.

"Дві людини, які одержимі своєю роботою🤝», - написала "Зайка".

Шанувальники відповіли по-своєму:

"Ти дуже покращала і виглядаєш щасливою, це радує❤️; добре виглядаєте😍 🔥; які ж красиві обидва😍; і це ви - буденна, нудна і без розвитку? 🤦 ♀️ ️ ️ Да так, Мішаня не встигає за вами в блогерстві😂; ооохххх Юляяяя!!! тобі треба терміново всім сказати що ти знайшла свою любов😍; Юлечка, ви обидва милі👍 🏻 успіхів в роботі; як красиво ви разом виглядаєте❤; цей, хлопець тобі більше підходить.. симпатичний, ти красуня. Придивлятися..».

Як відомо, закінчення шоу стало для Юлії ще тим випробуванням. Вилетівши в 9-му випуску, тому що так і не змогла розкрити своїх почуттів "Холостяку", дівчина зробила відчайдушний крок. Юлія потайки зустрілася з Михайлом в 11-му ефірі, феєрично повернувшись перед самим фіналом. З другої спроби їй вистачило сил зізнатися Заливако в любові, проте в останній момент її чекало дике розчарування-Михайло вибрав іншу.

Сильний стрес і постійні переживання, ймовірно, вплинули на стан здоров'я "зайчика", дівчина довго приходила до тями і намагалася уникати негативних коментарів.

Нагадаємо, що обраниця Заливако Анна Богдан заінтригувала, чи залишилася вона з" Холостяком "після шоу:" Нас з Мішею звело..."