Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV) показала новий гарячий танець

Як пише Politeka.net, Анна Корсун є популярною українською співачкою, яка навіть пройшла нацвідбір на Євробачення, але в підсумку не поїхала через скандал. Зараз красуня активно веде соціальні мережі, де ділитися своєю творчістю.

Цього разу MARUV опублікувала в Тікток новий ролик, показуючи на ньому ефектний танець під свою пісню Focus On Me. Анна одягла чорну сукню, прозорі рукавички і кашкет, а образ доповнила стильними окулярами.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Одні й ті ж, одні й ті ж рухи, потрібно щось новеньке, Анна", "клас, найкрасивіша, обожнюю", "артистична і одягається завжди, вища родзинка", "Крутишка", "Отшлепай його", "схожа на директрису в моїй школі", "Анюта, так і далі і продовжуй. Головне, з Кіркоровим більше не зніматися".

Повідомлялося, що українська співачка MARUV виступила в російському шоу "Камеді клаб" з Філіпом Кіркоровим.

На кадрах видно, що MARUV з'явилася перед камерою в досить епатажному образ, втім, як і завжди. На ній кораловий корсет на тонких бретельках і чорна спідниця з глибоким вирізом, під якою видно темні панчохи на підв'язках.

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