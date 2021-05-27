Відомий український ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка", Григорій Решетник, постав з дружиною і сином

Вже понад 10 років Григорій перебуває у шлюбі з Христиною, повідомляє Politeka.net. Подружжя виховує трьох дітей - Івана і Дмитра, і молодшого, який з'явився на світ у 2020-му, Олександра.

Щасливі батьки часто показують, як проводять час разом з синами. Цього разу Христина опублікувала фото, зроблене в ліфті. Дівчина позувала в блакитній футболці і джинсах. Вона направила телефон на дзеркало, а в цей час Григорій тримав сина. Всі посміхалися, тому фото вийшло сонячним.

"Олександр Григорович сьогодні в прекрасному настрої", - написала Христина.

Всього за кілька хвилин публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Такі красиві ❤️виглядає доросло. Скільки йому?)) 😍 😍 ", "Кайф🔥", "класнючий такий!!", "Виховання дітей починається з щастя батьків", "а Гриша на Кіркорова схожий) на фото", " так! Я теж помітила, що Григорій схожий на Філіпа Кіркорова!!!)) 🔥 ❤ ️ ", "Улибака❤❤️👏", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю Христина розповіла, що Григорій активно допомагає їй з дітьми. За словами дівчини, чоловік і підгузник поміняє, і спати укладе, і погуляє.

Телеведучий зізнався, що він добрий і балуючий тато, адже він менше часу проводить з синами через роботу. При цьому між подружжям немає суперництва типу "злий і добрий поліцейський".

Нагадаємо, дружина ведучого реаліті-шоу "Холостяк" Григорія Решетника показала, як справляється з трьома синами.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника показала сина, одягнувшись як він.

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