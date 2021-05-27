Телеведучий Дмитро Комаров з "Світ навиворіт" похвалився неймовірним рекордом своєї авторської програми

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров у своїй програмі "Світ навиворіт" побував в експедиціях у багатьох країнах світу, а нещодавно в ефір вийшов випуск його тревел-шоу, присвячений Україні. У своєму мікроблозі в Instagram мандрівник поділився новиною про те, що програма бере перерву на літо.

"Привіт, друзі! Цієї суботи о 18-20 на 1+1 особливий випуск "Світу навиворіт". Він завершує весняний сезон,, а ми їдемо знімати новий сезон. Але спершу завершимо нашу експедицію до племені калашів і побуваємо на їх грандіозному фестивалі. Це звичайно була ще та "п'янка": пісні, танці, карнавал. Колоритно, експресивно, неповторно.",- написав Комаров.

За його словами, скоро українців чекають неймовірні кадри, з високогір'я, в Кашмірі. Фантастично красиве місце, яке більше 70 років тому на грунті релігії стало гарячою точкою. Після того, як в 1947 році Британська Індія була розділена на Індію і Пакистан. У вас буде унікальна можливість побачити казково красиві місця, багато з яких, на жаль, закриті для туризму.

"На завершення ви побачите щось особливе-діючий вулкан. Грязьовий. Священний для індуїстів в Пакистані, зустріти яких було дуже несподівано. Паломники приїжджають до вулкану, щоб молитися богу Шиві. І вірять, що вулкан виконує бажання. Причому вулкан сам подає сигнал, якщо" почув "бажання людини і"взяв у роботу".

Вулкан знаходиться в провінції Белуджистан, посеред пустелі. І ці місця реально дуже схожі на фотографії з Марса, які недавно облетіли всю планету.

Пакистан не перестає вражати і вражати уяву. Скажу вам, що сам не очікував від цієї експедиції такої бурі емоцій. Пакистан-відкриття для мене особисто. Те, що я знав про країну до поїздки, і те, що знаю тепер – абсолютно різна інформація. Країна, в яку не дивлячись на всі складнощі під час зйомок хочеться повернутися, тому що там залишилося ще дуже багато місць, явищ, традицій і людей, з якими хочеться вас познайомити.

Нагадавши, Комаров з " Світ навиворіт "показав, з ким проводить час, далеко від молодої дружини:"Хороший у мене...".

Як повідомляла Politeka, Комаров з " Світ навиворіт "вразив кадрами і визнанням після небезпечної експедиції:"на свій страх і ризик".

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