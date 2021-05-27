Відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала свою нову машину

Телезірка, яка вже чотири роки одружена з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, похвалилася новою покупкою автомобіля, передавати Politeka.net. Ольга в своєму Instagram іноді ділиться цікавими моментами з життя.

У своєму Instagram-сторіз зірка розповіла історію про те, як у неї з'явився новий автомобіль Range Rover з лімітованої колекції. За словами Фреймут, буквально днями забрали її з заводу Великобританії.

Range Rover - люксові позашляховики, вироблені компанією Land Rover з 1970 року. В українських дилерських центрах ця машина в мінімальній комплектації коштує більше півтора мільйонів гривень.

"І разом з машиною забрали британську погоду-напевно на щастя - густий дощ",-коментує Фреймут, показуючи неймовірну красуню-машину в гаражі.

Автомобіль перев'язаний гігантським червоним бантом, що може означати, що це подарунок від коханого чоловіка.

"У мене радість-новий Range Rover Evoque Autobiography", - написала Фреймут.

Range Rover Evoque Autobiography засноване на R-Dynamic HSE і включає букви з вороненой міді, колеса 21", а також чорні Бампери, пороги і бічні деталі.

Нагадаємо, в 2017 році Ольга Фреймут пішла з телеканалу "1+1" і влаштувалася на "Новий канал", де гендиректор її чоловік.

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».