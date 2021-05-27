Відомий український співак і лідер гурту Dzidzio (Дзідзьо) Михайло Хома показав, про що мріє

Нещодавно стало відомо, що артист розлучається з дружиною, співачкою Ярославою Хомою, відомою під псевдонімом SLAVIA, пише Politeka.net. Пара пробула приблизно 20 років разом, познайомившись ще в музичному училищі.

Ярослава розповіла, що за час існування групи Dzidzio відчувала себе в "тіні" творчості чоловіка, але зараз вона вирішила заявити про себе. Артистка вже записала кілька пісень і зняла кліп. При цьому SLAVIA розповіла, що чоловік не підтримав її в творчому шляху.

Попри всі неприємності в особистому житті Михайло продовжує творчу детальність. Зараз на його аккаунт підписані 1,6 мільйона користувачів мережі.

В одному з останніх постів Дзідзьо показав те, про що мріє. Артист позував за роялем.

"Моя мрія😍 🎹", - написав Хома.

За півгодини публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Класно!", "Збулася?) ",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, після новини про розлучення, в мережі стали з'являтися чутки, що Дзідзьо крутив роман зі співачкою Ольгою Цибульською. Навіть син останньої нібито схожий на Михайла.

Однак, зі слів Ольги, вона перебуває в щасливому шлюбі, а з чоловіком знайома ще зі шкільних часів.

До слова, SLAVIA розповіла, що ревнувала чоловіка до Ольги і їй було боляче спостерігати флірт обох. Цибульська ж вважає, що зараз Ярослава піариться на її імені.

Нагадаємо, Дзідзьо після скандалу з розлученням наздогнала нова біда:"від шкодник, подивіться, що наробив".

Як повідомляла Politeka, "А то дзідзьо, дзідзьо": Цибульська вирішила показати, на кого насправді схожий її син.

Також Politeka писала, Цибульська зізналася, через що пройшла на початку своєї кар'єри:"опинилася на вокзалі...".