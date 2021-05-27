Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, з серіалу "Величне століття", продемонструвала струнку фігуру
Узерлі знімалася в серіалі "Величне століття" з 2011 по 2013 роки і заробила велику популярність, пише Politeka.net. Хоча актриса давно будує кар'єру, знімаючись в інших картинах, увага до неї прикута саме завдяки турецькій сазі.
Варто зазначити, що зовнішність актриси зазнала великих змін з тих часів. Зірка не тільки скинула вагу і перефарбувала волосся, але також зробила ринопластику, пластику носогубної складки, змінила вилиці і збільшила губи.
На новому відео в Instagram Мер'єм показала себе у всій красі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) На кадрах артистка позувала в синьому костюмі, який підкреслив її стрункість. Завершив образ берет.
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Всього за 20 хвилин публікація зібрала понад 40 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Я люблю тебе", " Вау ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Королева", "красуня" ," я люблю тебе, моя султан Хюррем ❤️❤️😭❤️", "Моя королева", "😍 😍 😍 вогонь", " Хюррем🔥", " дуже люблю з Пакистану ❤️❤️❤️❤️❤️", "я люблю вас, міс Мері ❤💖 🥰", "Мер'єм, ти просто неймовірна. Я хочу дивитися на тебе постійно", " одяг у тебе зовсім негарний, Червона штучка на спині схожа на ковдру👎 👎", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Мер'єм Узерлі набрала вагу заради ролі в серіалі "Величне століття". Зірка стала налягати на солодощі, але після завершення зйомок, вона стала стежити за харчуванням.
Нагадаємо, Узерлі з "Величного століття" показала натуральну красу крупним планом
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