Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, показала коханого чоловіка

Висхідна зірка зараз відпочиває разом з чоловіком, хокеїстом збірної України Олегом Петровим, на Мальдівах, повідомляє Politeka.net. Про це свідчать пости артистки в Instagram.

На одному з останніх фото Соня і Олег позували у ванній свого номера. Парочка обіймалася, зробивши селфі, направивши телефон на дзеркало.

Красуня вибрала смугасту сорочку, яку підв'язала на талії, а також коротеньку спідничку. А чоловік Кей вбрався у все світле.

"Люблю тебе до місяця і назад❤️", - написала артистка.

За півгодини публікація зібрала понад 200 лайків і трохи коментарів.

"які красені", " Класні!!! 😍😍😍", "@sonyakayofficial Ти @1_petrov худᴏжниᴋ ʍᴏᴇй уᴧыбᴋи)🔥❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Соня Хлябич і Олег Петров познайомилися в Києві на вечірці спільних друзів. Через п'ять місяців відносин спортсмен зробив артистці пропозицію і вона відповіла згодою.

Пара одружилася в червні минулого року.

Племінниця Ротару хотіла розкішне весілля, але у неї помер батько, тому пара вирішила влаштувати скромне торжество.

"У нас було 14 осіб. Ніякої музики не було. Ніхто не танцював, ніяких артистів, ніяких кавер груп, ведучих, тамади, як зазвичай це буває. Тому ми просто розписалися, нам видали документ про те, що ми одружені і ми пішли їсти і все", - розповіла Соня в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, племінниця Ротару прогулялася в міні-шортиках по пляжу Мальдів: "скільки прекрасного...".

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