Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної" і "Спіймати Кайдаша", показав себе і розповів про зйомки
Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк є популярним українським актором, який встиг знятися в десятках вітчизняних картин. Красунчик зараз зайнятий зйомками нового сезону "Кріпосна" і регулярно ділитися інформацією в Instagram.
Цього разу Тарас опублікував фото в сторіс Instagram. На ньому Цимбалюк був у білій сорочці, сидячи на шкіряному кріслі. Обличчя було у красеня в шрамах, які зробили за допомогою якісного гриму.
"Швидко пробігло півроку. Два дні до кінця зйомок третього сезону", - написав Тарас, розповідаючи про третій сезон серіалу "кріпосна".
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.
Повідомлялося, що Тарас Цимбалюк показав справжню магію.
На портретному фото актор постав у светрі грубої в'язки, з серйозним виразом обличчя і злегка скуйовдженим волоссям. Тарас подивився прямо в камеру спопеляючим поглядом. Публіка кинулася захоплюватися обома варіантами фото, не в силах вибрати краще.
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