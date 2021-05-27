Відома співачка Ані Лорак показала, як готується до виступу
Популярна артистка з дитинства займається музикою, пише Politeka.net. У підлітковому віці співачка вже уклала контракт з продюсером.
Зараз зірка продовжує займатися творчістю, а нещодавно стало відомо, що вона вирушила в тур з програмою "The Best".
27 травня зірка вирушила в Орехово-Зуєво, і опублікувала відео з гримерки. На кадрах в сторіс Ані позувала біля дзеркала. Артистка одягла чорний халатик і зробила зачіску, вирівнявши волосся. А на столику можна помітити сумки з косметикою.
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"Зовсім скоро почнеться наше шоу "The Best", останні приготування і ми скоро починаємо", - вимовила співачка, записуючи відео.
Пізніше зірка постала вже в образі - в коротенькій сукні золотистого кольору з бахромою. Завдяки вбранню оголилися стрункі ніжки зірки. Артистка навела камеру на дзеркало і заспівала.
Нагадаємо, Ані Лорак схильна до повноти, але може швидко привести себе у форму завдяки харчуванню і спорту. Зокрема, зірка зменшила порції і замість великих тарілок використовує маленькі. Після 18.00 вона не вечеряє, а також виключає з раціону солодкі газовані напої, соки з пакетів, майонез, цукор і будь-який хліб.
Зірка вважає, що чим пізніше прийом їжі, тим повільніше вона перетравлюється. Поснідати і пообідати можна щільно, а вечеряти краще печеним яблуком або кефіром.
Також співачка робить ранкову гімнастику.
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