Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе, вразивши фігурою
Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук попри свої 25 років вже завоювала безліч важливих для України медалей на міжнародній арені. Красуня наполегливо тренується, пропагуючи спорт серед українців у соціальних мережах.
Цей раз не став винятком, адже Марина в Instagram опублікувала фото, на якому позувала в спортивних штанях, топі і кофті, яку спустила з плечей. Красуня сиділа на новому спортивному майданчику, демонструючи розкішну рельєфну фігуру.
"Радий відвідати новий дитячий майданчик в моєму місті", - написала Марина під фотографією.
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Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Ну як можна бути такою красивою, як?))) ", "У тебе приголомшливий загар" ," ви прекрасні і міцні, як Рапіра", "Така дитинко!".
Повідомлялося, що відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала себе, зізнавшись у коханні.
Марина показала знімок, на якому була в світлому міні-бікіні і окулярах. Дівчина стояла біля басейну, демонструючи розкішну фігуру.
"Останній тиждень, щоб почати цей тренувальний збір, тепер потрібно бути сильнішим, ніж раніше",-написала Бех-Романчук під фото.
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