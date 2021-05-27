Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе, вразивши фігурою

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук попри свої 25 років вже завоювала безліч важливих для України медалей на міжнародній арені. Красуня наполегливо тренується, пропагуючи спорт серед українців у соціальних мережах.

Цей раз не став винятком, адже Марина в Instagram опублікувала фото, на якому позувала в спортивних штанях, топі і кофті, яку спустила з плечей. Красуня сиділа на новому спортивному майданчику, демонструючи розкішну рельєфну фігуру.

"Радий відвідати новий дитячий майданчик в моєму місті", - написала Марина під фотографією.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ну як можна бути такою красивою, як?))) ", "У тебе приголомшливий загар" ," ви прекрасні і міцні, як Рапіра", "Така дитинко!".

Повідомлялося, що відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала себе, зізнавшись у коханні.

Марина показала знімок, на якому була в світлому міні-бікіні і окулярах. Дівчина стояла біля басейну, демонструючи розкішну фігуру.

"Останній тиждень, щоб почати цей тренувальний збір, тепер потрібно бути сильнішим, ніж раніше",-написала Бех-Романчук під фото.

Нагадаємо, Українська чемпіонка Бех-Романчук підкорила вигинами в червоному міні-бікіні

Також Politeka повідомляла, що українська чемпіонка Бех-Романчук показала результати тренувань у спортзалі

А ще Politeka повідомляла, що українська чемпіонка Бех-Романчук у міні-бікіні показала еталон жіночої фігури



