Відома українська актриса Олена Кравець, зірка "Квартал 95", дебютувала в новому проекті

Як пише Politeka.net, Олена Кравець стала популярною актрисою завдяки проектам"Квартал 95". Зірка не так давно покинула "Жіночий квартал", а після цього оголосила, що буде ведучою в шоу з прямим ефіром"твій день". І ось довгоочікуваний перший ефір пройшов, про що відразу написали на одній з фан-сторінок в Instagram.

"Вітаємо Олену з першим прямим ефірів у шоу" твій День"

Діліться враженнями в коментарях, правда це було неймовірно ?!

А якщо ви ще не бачили, то всі частини вже є на ютуб-каналі", - написано під публікацією.

На фото, які додані були в публікацію, Олена була в смугастій кофті і зі стильними сережками. Дівчина сміялася, вражаючи білосніжною посмішкою.

Фанати, включаючи дочку Кравець, поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Де ти - там завжди круто! цікаво", " бачила все, таку актуальну тему Олена зачепила, просто слів немає. Людина глибина, людина душа, людина позитив, Олена Кравець, зробила цей ефір неймовірно дружнім і теплим. Шикарно, вже чекаю ще", "Оленка, ти красуня", "чим би Олена не займалася посмішка завжди з нею".

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