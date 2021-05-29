Солістка групи "Go_A" Катя Павленко здивувала шанувальників новим фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка групи Go_a Катя Павленко, яка нещодавно брала участь у" Євробаченні", часто радує шанувальників яскравим публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно зіркова красуня поділилася чарівний і навіть загадковим кадром, який був зроблений під час інтерв'ю.

На новому фото Катерина відображена в темній кімнаті з палаючої свічок на столі. Перед камерою вона з'явилася в цікавому чорному образі-сукні, поверх якого одягла накидку-сіточку. Цей наряд підкреслив фігуру і витончені плечі. Волосся співачки акуратно укладені, на її обличчі легкий макіяж з чорними стрілками, а в одному вусі видно цікаву довгу сережку, вона не дивиться в камеру і виглядає так, ніби про щось задумалася.

У підписі до фотографії Павленко написала: "Була підступно сфотографована @flipperigor поки, нічого не підозрюючи, давала інтерв'ю @yanina_sokolova". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото Каті, засинаючи її компліментами в коментарях. "Неймовірна краса", "Краща", "Прекрасна королева", "Яка красива", "Така чуттєва...", "Можна в вас закохатися?", "Дуже красива", "Красива і стильна", "Прекрасна", - пишуть в коментарях.

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