У мережі з'явилося незвичайне фото молдавського артиста Дана Балана, на якому він обіймається з загадковою брюнеткою

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський виконавець Дан Балан, якому приписували бурхливий роман з українською співачкою Тіною Кароль, має активний фан-клуб, який стежить за його життям. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту опублікували цікаве архівне фото, на якому музикант позує в компанії ефектної брюнетки, як з'ясувалося в коментарях – це чемпіонка з танців на пілоні Варда Мартиросян.

Схоже, цей знімок був зроблений на якомусь світському заході або в клубі. Дан з'явився перед камерою в сірій сорочці, він обіймає свою супутницю і уважно дивиться в об'єктив. Дівчина на фото в темному вбранні, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою, вона також дивиться в камеру.

У підписі до фотографії говориться: "Good night". Користувачі не пройшли повз і тут же почали активно обговорювати це архівне фото. "Тільки з Тіною Дан - пара космічна!", "Ця дівчина, чемпіонка з танців на пілоні, Варда Мартиросян начебто", "Про смаки не сперечаються", "Вони зустрічалися?", "Мавпа розмальована. Тіна просто королева. Вона і мізинця Тіни не варта", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, що нещодавно на своїй сторінці в соцмережі Дан Балан спростував бурхливий роман з Тіною Кароль. За словами артиста, їх з українкою співачкою пов'язує тільки взаємна симпатія і дружба, але нічого більше. Такі заяви обурили шанувальників пари, Тіну і Дана звинуватили у брехні.

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