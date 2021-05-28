Колишній хлопець співачки Мішель Андраде Микита Ломакін опублікував серію постів, яка з'єднується в одну картинку

Як повідомляє Politeka.net, учасник "Голосу країни" і колишній коханий співачки Мішель Андраде Микита Ломакін часто радує публіку новими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так нещодавно зірковий красень опублікував у своєму мікроблозі три пости, які на його старниці виглядають, як одна картинка.

"С*ка...", - такий підпис додав Ломакін до кожного посту.

Як видно, Микита зображений лежачим в калюжі крові обличчям до землі. Його волосся теж торкаються крові, на носі срібляста заклепка. Красунчик не дивиться в об'єктив, він сумно дивиться на кров з прочиненим ротом. Швидше за все, Микита Ломакін готує новий перформанс.

Шанувальники тут же почали коментувати знімки, засинаючи хлопця компліментами і захопленими словами. Деякі запідозрили, що" Сука " - буде назвою нового хіта Ломакіна.

"Ого!", "Коли чекати??🔥 🔥 ", "Краш😍", "вааааааау", "з фанатом", "опис таке ж прекрасне як і ти😌 ", " На мило в душі настав...пом'янувши ", " Коли чекати суку ?", "Нік, ти ось це так не лякай!!! ", "Відкриваєш свою стрічку, а там людина по частинах розкиданий через пост", "Микита, у Вас достатньо таланту, щоб не вдаватися до таких ось шок методам по залученню уваги...😢 ", "Хто тебе так розлютив?", "Мокра підлога напевно була)", - пишуть шанувальники в коментарях до фото.

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