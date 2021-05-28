Обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт попався поліції

Як передає Politeka.net, відповідними кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Еллерта зупинили поліцейські і виписали штраф.

"Всім доброго ранку. У мене питання: "а що тільки в Києві діє правило, протягом 10 днів оплачуєш і 50% знижка?"Тому що мені розповідають тут: «ні, це тільки в Києві», - звернувся Олександр до своїх фоловерів.

Схоже, платити штраф йому довелося по повній. "340 гривень і ніяких знижок", - написала Еллерт.

Нагадаємо, нещодавно користувачі Мережі стали підозрювати, що Ксенія Мішина і Олександр Еллерт розлучилися.

Фанати звернули увагу на один з крайніх постів Мішиної в Instagram, де вона раптово заговорила про біль, ревнощі і кредит довіри. Слова актриси зв'язали з Еллертом, а уважні люди відзначили, що актриса відписалася від сторінки коханого.

Однак поки це неясно, що відбувається між закоханими.

До слова, те, що Мішина і Еллерт перестали викладати спільні історії в мережі ні про що не говорить, адже вони знаходяться в різних країнах. Ксенія поїхала на зйомки, а Олександр залишився в Україні.

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