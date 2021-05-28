Популярна українська телеведуча і модель Катя Осадча показала, як їздить по бездоріжжю
Модель разом з чоловіком-телеведучим Юрієм Горбуновим вирушили в Черкаську область, пише Politeka.net. Красуня при надії показала, як вони їдуть на своєму Jaguar по кошмарних дорогах серед полів.
Ведуча передачі" Світське життя " у своєму Instagram опублікувала відео, показавши, як машина стрибає з ями на яму.
"Шукаємо хороші дороги в Черкаській області. Поки не знайшли. Де ж ці відремонтовані кілометри?",- написала у підписі до відео Осадча.
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Примітно, що красуня, яка зараз знаходиться в цікавому положенні, показала зовсім інші пейзажі через дві години.
"Дві з половиною години романтичним українським бездоріжжям і ми на місці)", - написала Осадча, опублікувавши шикарне озеро і природу.
Зазначимо, Катя Осадча поза світськими заходами та ефірами обирає більш комфортний одяг.
Речі телеведучої гранично прості, але завжди залишаються витонченими і не залежать від трендів. Наприклад, джинси, біла блуза вільного крою і лаконічні балетки. Такий образ ідеальний для прогулянок.
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