Популярна українська телеведуча і модель Катя Осадча показала, як їздить по бездоріжжю

Модель разом з чоловіком-телеведучим Юрієм Горбуновим вирушили в Черкаську область, пише Politeka.net. Красуня при надії показала, як вони їдуть на своєму Jaguar по кошмарних дорогах серед полів.

Ведуча передачі" Світське життя " у своєму Instagram опублікувала відео, показавши, як машина стрибає з ями на яму.

"Шукаємо хороші дороги в Черкаській області. Поки не знайшли. Де ж ці відремонтовані кілометри?",- написала у підписі до відео Осадча.

Примітно, що красуня, яка зараз знаходиться в цікавому положенні, показала зовсім інші пейзажі через дві години.

"Дві з половиною години романтичним українським бездоріжжям і ми на місці)", - написала Осадча, опублікувавши шикарне озеро і природу.

Зазначимо, Катя Осадча поза світськими заходами та ефірами обирає більш комфортний одяг.

Речі телеведучої гранично прості, але завжди залишаються витонченими і не залежать від трендів. Наприклад, джинси, біла блуза вільного крою і лаконічні балетки. Такий образ ідеальний для прогулянок.

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