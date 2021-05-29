Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець стала ведучою нового проекту і змінила зовнішність

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса гумористичного жанру Олена Кравець, яка все життя працює в Студії "Квартал 95", нещодавно здивувала українців заявою, що скоро вона з'явиться в новому проекті. До всього цього телезірка ще й змінила зовнішність - зробила коротку стрижку "під хлопчика", яка їй дуже пасує.

Так, Олена стала однією з ведучих Денного шоу на "1+1" "Твій день", в якому вона працюватиме по п'ять годин у прямому ефірі. Нещодавно актриса стала героїнею випуску програми "Сніданок", в якому поділилася своїми переживаннями через нову роботу.

"Мені здається, що тут я можу бути собою, такою, яка Я є, різною. Я дуже вдячна за цю можливість. Для мене це нова вода, але я в неї заходжу, затамувавши подих, але мені дуже приємно, дуже подобається", - поділилася Кравець. Вона також додала, що їй така робота в новинку, і від цього дуже хвилююче, як перед випускним балом.

Відзначимо, що на фан-сторінках, присвячених актрисі, Олену дуже підтримують і бажають успіхів у новій роботі. Багато також обсипають компліментами її нову стрижку, від якої змінилася вся зовнішність в цілому.

Нагадаємо, Олена Кравець кардинально змінила імідж після відходу з "жіночого кварталу": "мінус 10 за паспортом".

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець в просторому вбранні оголосила про важливі зміни в житті: "Ну все, вже можна".

Також Politeka писала, Олена Кравець влаштувалася на нову роботу, що відомо: "Краще б вона повернулася в жіночий квартал".